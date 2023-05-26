Реклама
Прямой эфир
Общество
Мэр Мариуполя заявил об отсутствии жертв после удара ВСУ
Мир
Белград проведет экстренное заседание Совбеза из-за событий в Косово
Мир
МИД обвинил Запад в игнорировании интересов голодающих в Африке
Мир
Посольство Ирака в Швейцарии подверглось нападению
Мир
В Чехии задержали подозреваемого в крупнейшем пожаре в истории страны
Мир
Жители Сербии вышли на крупнейший митинг в поддержку Вучича
Происшествия
Украинские боевики выпустили по Мариуполю две дальнобойные ракеты
Мир
Черногория выдала России обвиняемого в тяжком преступлении
Туризм
Путин объяснил возобновление авиасообщения с Грузией поддержкой граждан и бизнеса
Общество
В России с 1 июня возобновится прием заявлений на биометрические загранпаспорта
Политика
Путин сообщил об обсуждении возможности безвизового режима с рядом стран
Происшествия
Очевидцы сообщили о не менее трех взрывах в Донецке

В Краснодаре освободили двух запертых в гараже сервалов

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Зоозащитники обнаружили запертыми в одном из гаражей Краснодара диких кошек — сервалов. За помощью в освобождении животных они обратились в полицию.

Как рассказала «Известиям» одна из волонтеров, местные жители пытались установить владельца гаража, но когда им не удалось, то написали заявление в полицию. По вызову приехал участковый и составил протокол.

В пресс-службе регионального МВД уточнили, что хозяйкой кошек оказалась 40-летняя уроженка города Шахты, недавно переехавшая в Краснодар. Она временно арендовала гараж, чтобы обустроить другое постоянное место жительство сервалам, более подходящее для животных.

«Женщина поясняет, что купила диких кошек (самку и самца) за 100 тыс. рублей неделю назад. После чего она арендовала гараж для того, чтобы содержать животных», — уточнили в полиции.

Как сообщила коммерческий директор краснодарского зоопарка «Сафари-парк» Кристина Ханаху, животные содержались в гараже в полной антисанитарии. «Есть подозрение на инфекцию. По словам владелицы, животные не ели уже три дня», — цитирует ее «РИА Новости».

Ханаху добавила, что утром в субботу будут проведены анализы для определения состояния сервалов.

В феврале Московский зоопарк приютил трех гималайских медведей, которые были конфискованы у перекупщиков и контрабандистов. Животные быстро смогли приспособиться к новому месту обитания, отметили зоологи.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023