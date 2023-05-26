В Краснодаре освободили двух запертых в гараже сервалов

Зоозащитники обнаружили запертыми в одном из гаражей Краснодара диких кошек — сервалов. За помощью в освобождении животных они обратились в полицию.

Как рассказала «Известиям» одна из волонтеров, местные жители пытались установить владельца гаража, но когда им не удалось, то написали заявление в полицию. По вызову приехал участковый и составил протокол.

В пресс-службе регионального МВД уточнили, что хозяйкой кошек оказалась 40-летняя уроженка города Шахты, недавно переехавшая в Краснодар. Она временно арендовала гараж, чтобы обустроить другое постоянное место жительство сервалам, более подходящее для животных.

«Женщина поясняет, что купила диких кошек (самку и самца) за 100 тыс. рублей неделю назад. После чего она арендовала гараж для того, чтобы содержать животных», — уточнили в полиции.

Как сообщила коммерческий директор краснодарского зоопарка «Сафари-парк» Кристина Ханаху, животные содержались в гараже в полной антисанитарии. «Есть подозрение на инфекцию. По словам владелицы, животные не ели уже три дня», — цитирует ее «РИА Новости».

Ханаху добавила, что утром в субботу будут проведены анализы для определения состояния сервалов.

В феврале Московский зоопарк приютил трех гималайских медведей, которые были конфискованы у перекупщиков и контрабандистов. Животные быстро смогли приспособиться к новому месту обитания, отметили зоологи.