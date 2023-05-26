Российский банк выделил замороженные активы в отдельное юрлицо

Один из российских банков вывел с баланса замороженные активы в отдельное юридическое лицо. Об этом 26 мая сообщила заместитель председателя Центробанка Ольга Полякова.

«Один из системно значимых банков уже прошел эту процедуру», — рассказала она V съезде Ассоциации банков России.

Полякова отметила, что процедура проведена в соответствии с законом, принятым летом 2022 года, по которому банки могут выделять заблокированные активы в отдельное юрлицо.

В перечень системно значимых банков входят 13 крупнейших кредитных организаций.

25 мая представитель Еврокомиссии (ЕК) Кристиан Виганд сообщил, что страны Европейского союза (ЕС) сообщили ЕК об установлении местонахождения €200 млрд замороженных активов Центробанка РФ. Вопросы о том, сколько конкретно денег было заморожено в каждой стране, Виганд посоветовал адресовать непосредственно в страны Евросоюза.

При этом еще в ноябре прошлого года глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявляла, что всего заблокировано €300 млрд резервов ЦБ России и €19 млрд частных средств российских бизнесменов.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 10 марта указал, что российская сторона считает заморозку активов РФ попранием международного права и посягательством на государственную и частную собственность, а также на основы мировой экономики.

В марте глава Минфина РФ Антон Силуанов сообщил, что западные страны заморозили около $300 млрд золотовалютных резервов РФ, что составляет примерно половину их объема. По его словам, Запад начал экономическую войну против России.

В конце марта президент России Владимир Путин заявил, что коллективный Запад, приняв решение о заморозке российских резервов, объявил дефолт перед РФ и подвел черту под надежностью своих валют.

Западные страны начали конфисковывать российские активы и имущество после начала специальной военной операции по защите Донбасса 24 февраля 2022 года.