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ООН выступила за переподключение банков России к операциям по экспорту продовольствия

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Венявский
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ООН проводит работу по многим направлениям для решения проблемы поставок российских сельхозпродукции и удобрений. Об этом в пятницу, 26 мая, заявил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик на брифинге.

По его словам, имплементации зерновой сделки поспособствует переподключение банков РФ к операциям для экспорта продовольствия и удобрений. Однако, как отметил Дюжаррик, не все решения по данному вопросу принимает ООН.

Он отметил, что организация работает по многим направлениям для того, чтобы доставить как можно больше сельхозпродукции и удобрений нуждающимся.

Зерновая метка: ЕС не планирует переподключать Россельхозбанк к SWIFT
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Ранее в этот день замглавы МИД РФ Сергей Вершинин заявил о завершении зерновой сделки 17 июля в случае отсутствия доступа Россельхозбанка (РСХБ) к SWIFT. Вместе с тем в ведомстве отметили, что Россия ждет конкретных результатов для экономики страны от исполнения части продовольственного соглашения.

Также 22 мая официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что нежелание Евросоюза переподключать Россельхозбанк к SWIFT осложняет выполнение зерновой сделки.

17 мая, менее чем за сутки до истечения зерновой сделки, стало известно, что она продлена еще на 60 дней. Российский МИД выразил надежду на то, что договор начнет работать должным образом.

Продовольственная сделка была заключена в июле 2022 года в Стамбуле. Тогда министр обороны России Сергей Шойгу и генсек ООН Антониу Гутерриш подписали меморандум о содействии поставкам российской сельхозпродукциии удобрений на мировые рынки. Одновременно с этим украинская делегация подписала соглашение с Турцией и ООН об экспорте зерна.

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