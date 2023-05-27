Проснись и пой: ИКЕА, конкурс красоты и хор в зрительном зале

Долгожданная премьера оперы Джузеппе Верди «Луиза Миллер» на Новой сцене Большого театра, которую не ставили здесь 150 лет. Первые зрители встретили постановку овациями и криками «браво!». Им понравилось решение режиссера Георгия Исаакяна перенести действие классической итальянской мелодрамы с драматической основой Шиллера «Коварство и любовь» в наши дни. Главная героиня Луиза — сотрудница магазина, похожего на ИКЕА, а ее отец, старик Миллер, работает здесь же охранником. «Известия» побывали на премьере и удивились сюрпризам от постановщиков.

Между рядами стеллажей с товаром

Как считает режиссер, этой оперой Верди постановщики незаслуженно пренебрегают. Она как бы находится в тени у «Травиаты», «Аиды», «Риголетто». «А ведь в ней каждая нота — на вес золота», — говорит Георгий Исаакян. Музыка Верди — божественна. Дирижер спектакля Эдуард Топчян сравнивает итальянца с Чайковским, так как он так же глубок и доступен. Ведь его оркестровые и вокальные краски позволяют слушателю, даже если он не знает либретто, не понимает язык, точно почувствовать, о чем идет речь. И увидеть в музыке глухую ночь, солнечный день, дождь.

«Луиза Миллер» — одна из ранних в творчестве композитора. При этом третья, написанная Джузеппе Верди на сюжеты немецкого писателя Фридриха Шиллера. До этого были «Разбойники» и «Жанна д'Арк».

Фото: Большой театр/Дамир Юсупов Сцена из спектакля «Луиза Миллер»

В Большом театре над постановкой вместе с режиссером работал художник Алексей Трегубов. Перемещение во времени действия с сюжета он аргументировал остросоциальной составляющей пьесы Шиллера, которая отлично ложится на нашу реальность. Вслед за периодом изменилась и классовая принадлежность.

Если в либретто Луиза — крестьянка, дочь отставного солдата, то в спектакле — продавец-консультант. Она работает в мебельном гипермаркете. Целыми днями перед ней мелькают сотни покупателей с тележками, в которых горшки с пальмами, карнизы для штор, столы и стулья. Погрузчик развозит крупногабаритный товар. Жизнь проходит между рядов стеллажей с товаром и табличек «кровати — letti» «табуреты — sgabelli», «кресла — poltrona». Даже свой день рождения Луиза встречает на работе. Она пробуждается в кровати на стенде в магазине, когда посетители уже пришли за покупками.

Хор поет героине: «Проснись, Луиза! Царица сердец/ Горы озарены уже улыбкой восходящего солнца/ Нежная любовь к тебе собрала нас здесь/ На самом рассвете этого радостного дня». С этими словами коллеги преподносят ей в постель торт со свечкой и воздушный шарик, а отец — охранник гипермаркета — дарит плюшевого медведя. Луиза юна и наивна.

Фото: Большой театр/Дамир Юсупов Сцена из спектакля «Луиза Миллер»

В день рождения она хочет познакомить отца с возлюбленным Рудольфом. Но родителю не нравится выбор дочери. Да еще и интриган Вурм (в переводе с немецкого wurm — червь. — «Известия»), мечтающий о Луизе, рассказывает, что жених девушки не тот, за кого выдает себя. Он — сын графа Вальтера, богатого чиновника. Рудольфу чужды сословные предрассудки, но его отец мечтает выгодно женить сына на герцогине Федерике. Он даже проводит ради сына конкурс красоты. Рудольф волен выбирать любую длинноногую прелестницу. В поддержку графу его подручный вероломный Вурм. Он решил разлучить влюбленных не только ради графа, но и своих целей для.

Миллер раскрывает дочери тайну Рудольфа. Тот признается в обмане, но клянется, что его любовь искренна. Он просит у отца девушки благословения. Но граф Вальтер пытается помешать сыну. Защищая дочь, Миллер достает оружие, и его арестовывают.

«Корейский бас и итальянский тенор»

Главную героиню в опере играет солистка Большого театра Анна Аглатова. Эта партия непростая для любой певицы, так как исполнительница должна обладать большим голосовым диапазоном и дать лирико-колоратурное сопрано на верхах. С этой задачей Анна справилась блестяще. Зал взорвался овацией после исполнения арии Tu puniscimi, o Signore в начале второго акта. Девушка вынуждена оклеветать себя перед возлюбленным, чтобы спасти отца от казни.

Мужская команда спектакля — интернациональна. Партию Рудольфа отдали итальянцу Антонио Поли. Тенор выступал в театре Ла Скала, Баварской государственной опере в Мюнхене, Берлинской государственной опере, в Ковент-Гарден. «Луиза Миллер» — дебют на сцене Большого.

Фото: Большой театр/Дамир Юсупов Антонио Поли и Агунда Кулаева в роли Рудольфа и Федерики в спектакле «Луиза Миллер»

— Я раз триста спел «Травиату» Верди, — признался Антонио Поли. — А в Большом — моя третья версия «Луизы Миллер». Для меня неважно, историческая или современная постановка, главное, чтобы она была умная. Я пел разные версии, удачные и не очень. Здесь всё сложилось.

Для некоторых коллег по спектаклю Антонио был еще и консультантом по правильному произношению итальянских слов. А графа Вальтера исполнил корейский бас Саймон Лим. Певец работал на многих европейских сценах, постоянно сотрудничает с театром Ла Фениче в Венеции. Это второй спектакль на сцене Большого для Саймона Лима. Его дебют на сцене главного театра России состоялся в «Дон Карлосе» Верди, где он исполнил партию Филиппа II.

Бас-баритон, солист Большого театра Николай Казанский играет главного интригана Вурма. А партию Миллера исполняет солист Большого театра, народный артист Азербайджана Эльчин Азизов. Этот персонаж впервые в его карьере. «Исполняю партию с удовольствием, потому что петь Верди без удовольствия невозможно», — признается баритон.

Второй акт продолжает индустриальное оформление оперы. Действие начинается в курилке гипермаркета. На сцене бетонная стена, скамейка, пепельница. Здесь коварный Вурм предлагает Луизе вариант, как можно освободить отца. Надо только написать письмо Рудольфу и признаться, что не любит его. Девушка не может противостоять хитрости и коварству.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зоя Игумнова Спектакль «Луиза Миллер»

Заслуженная артистка России, солистка Большого театра Агунда Кулаева играет соперницу Луизы герцогиню Федерику. Во втором действии в сцене, где Луиза оговаривает себя, рассказывая герцогине, что использовала влюбленного в нее Рудольфа, меццо-сопрано Кулаевой сливается в дуэте с сопрано Анны Аглатовой. Певицы демонстрируют еще и драматическое дарование. Ты веришь в искренность участия благородной дамы в судьбе девушки. И жалеешь Луизу, которая из любви к отцу пишет письмо-оговор.

Хор Большого театра — цементирует постановку. Его можно смело называть одним из главных действующих лиц спектакля. Хористы поют то в оркестровой яме, то в кулисах, то их слышно из глубины сцены. Но ближе к финалу мужская группа выходит в зрительный зал. Обращаясь лицом к сцене, где разворачивается драма, певцы стоят в проходах справа и слева. Это производит сильный эффект на слушателей.

Как говорит режиссер Георгий Исаакян, театр не может быть вчерашним. Он происходит здесь и сейчас. Оценить современное прочтение классики теперь можно на Новой сцене Большого театра.