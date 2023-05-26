На Украине выросло количество гривневых миллионеров

На Украине в прошлом году увеличилось число миллионеров с доходом более 1 млн гривен ($27 тыс.). Об этом сообщил в пятницу, 26 мая, глава комитета Верховной рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

«Количество официальных миллионеров в 2022 году увеличилось с 8 177 до 9 511», — написал он в своем Telegram-канале.

Гетманцев уточнил, что этот факт не связан с повышением доходов украинцев, а говорит о том, что они стали более ответственно относиться к заполнению деклараций.

При этом, согласно данным государственной налоговой службы Украины, число налоговых деклараций, поданных жителями страны в 2022 году, когда началась специальная военная операция РФ, сократилось почти на 79 тыс.

Ранее, 17 мая, бывший глава украинского правительства Николай Азаров сообщил, что за период мобилизации военные комиссары в больших городах стали долларовыми миллионерами. Это он связал с коррупцией в стране.

Бывший посол США на Украине Уильям Тейлор в свою очередь 5 мая призвал президента страны Владимира Зеленского доказать, что коррупция в Киеве недопустима, чтобы Запад продолжал и дальше оказывать помощь.