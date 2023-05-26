Очевидцы сообщили о не менее трех взрывах в Донецке

В Донецке, предварительно, сработала система противовоздушной обороны (ПВО). Об этом 26 мая сообщают местные жители в местных Telegram-каналах.

По данным очевидцев, прогремело не менее трех взрывов. Цели были сбиты в Калининском и Кировском районах.

Ранее в этот день мэр Донецка Алексей Кулемзин рассказал, что в результате обстрела территории Буденновского района было повреждено здание железнодорожной станции Мушкетово. В результате был ранен один рабочий 1987 года рождения.

Также 26 мая врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин сообщил об ударах Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Донецку. По его словам, наиболее активно украинские войска атаковали Калининский район города.

Затем обстрел города продолжился. Вечером в пятницу ВСУ выпустили 10 ракет из реактивной системы залпового огня (РСЗО) по Куйбышевскому району Донецка.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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