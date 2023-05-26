Реклама
Прямой эфир
Туризм
Путин объяснил возобновление авиасообщения с Грузией поддержкой граждан и бизнеса
Общество
В России с 1 июня возобновится прием заявлений на биометрические загранпаспорта
Политика
Путин сообщил об обсуждении возможности безвизового режима с рядом стран
Происшествия
Очевидцы сообщили о не менее трех взрывах в Донецке
Мир
МИД РФ возложил на Швецию ответственность за закрытие консульств
Экономика
Путин указал на активное освоение российским бизнесом освободившихся ниш
Мир
В Париже запретят одноразовый пластик на период Олимпийских игр
Политика
В Совфеде указали на рост признания мировым сообществом новых территорий России
Происшествия
ВСУ обстреляли сельхозпредприятие в Запорожской области
Мир
Лавров выразил признательность Китаю за взвешенную позицию по Украине
Экономика
Путин предложил декриминализовать некоторые экономические преступления
Мир
Землетрясение магнитудой 6,2 произошло у берегов Японии к востоку от Токио
Сюжет:

Очевидцы сообщили о не менее трех взрывах в Донецке

0
Фото: ТАСС/Валентин Спринчак
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Донецке, предварительно, сработала система противовоздушной обороны (ПВО). Об этом 26 мая сообщают местные жители в местных Telegram-каналах.

По данным очевидцев, прогремело не менее трех взрывов. Цели были сбиты в Калининском и Кировском районах.

«Влетел «Град», проломил плиту, пол и провалился в подвал»
Донецк подвергся самому массированному единовременному обстрелу за все годы военных действий

Ранее в этот день мэр Донецка Алексей Кулемзин рассказал, что в результате обстрела территории Буденновского района было повреждено здание железнодорожной станции Мушкетово. В результате был ранен один рабочий 1987 года рождения.

Также 26 мая врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин сообщил об ударах Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Донецку. По его словам, наиболее активно украинские войска атаковали Калининский район города.

Затем обстрел города продолжился. Вечером в пятницу ВСУ выпустили 10 ракет из реактивной системы залпового огня (РСЗО) по Куйбышевскому району Донецка.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023