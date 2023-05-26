В России до конца года отремонтируют и построят более 326 км федеральных дорог

До конца года в России построят и реконструируют более 326 км трасс. В рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги» выделят свыше 203 млрд рублей. В прошлом году «Росавтодор» построил и реконструировал почти 232 км федеральных дорог, передает телеканал «Известия». В 2024 году после реконструкции А-289 доехать от Краснодара до Крымского моста можно будет за два часа.

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