Теннисистка Соболенко с пониманием отнеслась к отказу украинки от рукопожатия

Белорусская теннисистка, вторая ракетка мира Арина Соболенко рассказала о своей реакции на возможный отказ украинки Марты Костюк пожимать руку спортсменам из России и Белоруссии.

«Если она меня ненавидит, хорошо. Я ничего не могу с этим поделать. Будут люди, которые любят меня, будут люди, которые меня ненавидят. Если она меня ненавидит, я ничего подобного к ней не чувствую. Насчет рукопожатий, я их отчасти понимаю. Я понимаю, почему они этого не делают, но в то же время чувствую, что спорт не должен быть частью политики», — сказала она 26 мая агентству AFP.

Соболенко и Костюк сыграют друг с другом в первом круге Открытого чемпионата Франции по теннису, который стартует 28 мая. Украинка занимает 39-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA).

Ранее, 19 мая, украинская теннисистка Ангелина Калинина отказалась от рукопожатия с гражданкой России Вероникой Кудерметовой, назвав его «неприемлемым». Они встречались в полуфинале турнира в Риме.

В начале марта россиянка Варвара Грачева и Костюк не стали пожимать друг другу руки и участвовать в съемке традиционного совместного фото по итогам финала турнира WTA в Остине, США. В финале победила украинская спортсменка.

Перед церемонией награждения директор турнира заявил, что у него «есть друзья в обеих странах». Но спортсменки не обменялись рукопожатиями, а позировали вместе с трофеями поодиночке.