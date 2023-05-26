Реклама
Прямой эфир
Туризм
Путин объяснил возобновление авиасообщения с Грузией поддержкой граждан и бизнеса
Общество
В России с 1 июня возобновится прием заявлений на биометрические загранпаспорта
Политика
Путин сообщил об обсуждении возможности безвизового режима с рядом стран
Политика
Путин в разговоре с да Силвой подтвердил открытость РФ к диалогу
Мир
МИД РФ возложил на Швецию ответственность за закрытие консульств
Экономика
Путин указал на активное освоение российским бизнесом освободившихся ниш
Мир
В Париже запретят одноразовый пластик на период Олимпийских игр
Политика
В Совфеде указали на рост признания мировым сообществом новых территорий России
Происшествия
ВСУ обстреляли сельхозпредприятие в Запорожской области
Мир
Лавров выразил признательность Китаю за взвешенную позицию по Украине
Экономика
Путин предложил декриминализовать некоторые экономические преступления
Мир
Землетрясение магнитудой 6,2 произошло у берегов Японии к востоку от Токио

Теннисистка Соболенко с пониманием отнеслась к отказу украинки от рукопожатия

0
Фото: TASS/EPA
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Белорусская теннисистка, вторая ракетка мира Арина Соболенко рассказала о своей реакции на возможный отказ украинки Марты Костюк пожимать руку спортсменам из России и Белоруссии.

«Если она меня ненавидит, хорошо. Я ничего не могу с этим поделать. Будут люди, которые любят меня, будут люди, которые меня ненавидят. Если она меня ненавидит, я ничего подобного к ней не чувствую. Насчет рукопожатий, я их отчасти понимаю. Я понимаю, почему они этого не делают, но в то же время чувствую, что спорт не должен быть частью политики», — сказала она 26 мая агентству AFP.

Соболенко и Костюк сыграют друг с другом в первом круге Открытого чемпионата Франции по теннису, который стартует 28 мая. Украинка занимает 39-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA).

Удивить Париж: чего ждать от Медведева и Касаткиной на «Ролан Гаррос»
Даниил избежит самых опасных соперников до поздних стадий, Дарья попала в одну четверть с Ариной Соболенко

Ранее, 19 мая, украинская теннисистка Ангелина Калинина отказалась от рукопожатия с гражданкой России Вероникой Кудерметовой, назвав его «неприемлемым». Они встречались в полуфинале турнира в Риме.

В начале марта россиянка Варвара Грачева и Костюк не стали пожимать друг другу руки и участвовать в съемке традиционного совместного фото по итогам финала турнира WTA в Остине, США. В финале победила украинская спортсменка.

Перед церемонией награждения директор турнира заявил, что у него «есть друзья в обеих странах». Но спортсменки не обменялись рукопожатиями, а позировали вместе с трофеями поодиночке.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023