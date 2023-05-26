Путин заявил, что сам принял решение по визам с Грузией и удивился реакции Тбилиси

Президент России Владимир Путин заявил, что решение об отмене виз для граждан Грузии было его инициативой, однако для него стала неожиданностью реакция Тбилиси на эту идею.

«Это было мое решение и мое предложение и связано с целым рядом обстоятельств, в том числе и с сезоном отпусков», — сказал глава государства на встрече с членами «Деловой России».

По словам Путина, у него было желание поддержать тех, кто хочет выстроить нормальные отношения с Москвой, а также российский бизнес и людей, которые любят Тбилиси.

Он добавил, что для него было удивлением реакция Грузии, которая последовала за принятым решением об отмене виз. Путин добавил, что там «поднялась совершенно непонятная буча по этому вопросу».

Прямое авиасообщение между РФ и Грузией было приостановлено 8 июля 2019 года по решению российской стороны, которое было принято на фоне прошедших массовых протестов в Тбилиси, беспорядков и возникшей на этом фоне угрозы безопасности для находившихся там россиян.

10 мая глава государства снял запрет на полеты российских перевозчиков в Грузию. Тогда же были отменены визы для граждан этой страны.

Спустя девять дней самолет российской авиакомпании «Азимут» совершил первый прямой рейс из Москвы. Перед приземлением воздушного судна в Тбилиси закрыли зал ожидания аэропорта. При этом сторонники оппозиционной партии «Дроа» («Время») попытались прорвать полицейский кордон.

В этом же месяце представители грузинских оппозиционных партий и их сторонники начали серию протестов на фоне возобновления авиасообщения между странами.

Одна из демонстраций прошла в столице Грузии 21 мая. Противники прямого авиасообщения между Грузией и Россией отправились на улицу Руставели, где располагается офис авиакомпании Georgian Airways. Митинг проходит под лозунгом «Грузия никогда больше не станет губернией России». Как отмечают организаторы протеста, их целями являются возвращение визового режима и отмена прямого авиасообщения с Россией.

С инициативой о введении виз для граждан РФ ранее выступила президент Саломе Зурабишвили, которая также критикует прямые рейсы между странами.