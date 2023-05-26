Врач раскрыла способ укрепления гормонального здоровья

Объятия — один их способов поддерживать гормональный фон в сбалансированном состоянии, заявила 26 мая эндокринолог больницы города Видное Анна Кузнецова.

Она напомнила, что именно гормоны регулируют работу всех жизненных функций организма человека с момента его рождения.

«В случае появления гормонального дисбаланса в организме человека начинают развиваться патологические процессы», — цитирует медика «Газета.Ru».

Когда люди обнимаются, то в организме вырабатывается гормон радости окситоцин, подчеркнула она.

«Некоторые исследования обнаружили, что объятия в течение 20 секунд приводят к выбросу окситоцина и снижают риск развития сердечно-сосудистых заболеваний», — отметила врач.

Она напомнила, что при объятиях снижается уровень кортизола — гормона стресса. В итоге снижается артериальное давление и нормализуется уровень сердцебиения.

Кроме объятий в качестве профилактики болезней гормональной сферы, Кузнецова посоветовала вести здоровый образ жизни, гулять на свежем воздухе, не забывать о включении в рацион витаминов и микроэлементов.

Ранее в мае главный врач Эндокринологического диспансера ДЗМ, врач-эндокринолог Ольга Духарева рассказала, что хриплый голос может являться симптомом гипотиреоза — болезни, вызванной нарушением функции щитовидной железы. О гипотиреозе также могут свидетельствовать состояние апатии, заторможенность, расстройства сна и набор веса.