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Врач раскрыла способ укрепления гормонального здоровья

Эндокринолог Кузнецова заявила, что объятия полезны для гормонального здоровья
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Объятия — один их способов поддерживать гормональный фон в сбалансированном состоянии, заявила 26 мая эндокринолог больницы города Видное Анна Кузнецова.

Она напомнила, что именно гормоны регулируют работу всех жизненных функций организма человека с момента его рождения.

«В случае появления гормонального дисбаланса в организме человека начинают развиваться патологические процессы», — цитирует медика «Газета.Ru».

Когда люди обнимаются, то в организме вырабатывается гормон радости окситоцин, подчеркнула она.

«Некоторые исследования обнаружили, что объятия в течение 20 секунд приводят к выбросу окситоцина и снижают риск развития сердечно-сосудистых заболеваний», — отметила врач.

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Она напомнила, что при объятиях снижается уровень кортизола — гормона стресса. В итоге снижается артериальное давление и нормализуется уровень сердцебиения.

Кроме объятий в качестве профилактики болезней гормональной сферы, Кузнецова посоветовала вести здоровый образ жизни, гулять на свежем воздухе, не забывать о включении в рацион витаминов и микроэлементов.

Ранее в мае главный врач Эндокринологического диспансера ДЗМ, врач-эндокринолог Ольга Духарева рассказала, что хриплый голос может являться симптомом гипотиреоза — болезни, вызванной нарушением функции щитовидной железы. О гипотиреозе также могут свидетельствовать состояние апатии, заторможенность, расстройства сна и набор веса.

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