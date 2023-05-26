Virgin Galactic выполнила тестовый запуск ракетоплана

Компания Virgin Galactic выполнила первый за два года суборбитальный полет. Ракетоплан Unity с экипажем на борту отделился от самолета на высоте более 15 км, передает телеканал «Известия». С помощью двигателя аппарат достиг орбиты на 87-м км. Экипаж из шести человек ощущал невесомость в течение нескольких минут. В Virgin Galactic надеются, что это был последний тестовый запуск перед началом коммерческих полетов. Сотни билетов уже проданы, стоимость одного места на борту — $450 тыс.

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