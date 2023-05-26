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Самокаты запретят на набережной в Благовещенске

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В Благовещенске ограничат использование электросамокатов и других аналогичных транспортных средств. На них нельзя будет кататься по городской набережной. До конца следующей недели на территории установят соответствующие знаки.

Амурская служба новостей уточняет, что всего установят девять знаков, ограничивающих въезд на набережную на средствах индивидуальной мобильности. Они появятся на каждом перекрестке на улицах Театральной, Пионерской, Шевченко, Св. Иннокентия, Калинина, Мухина, Богдана Хмельницкого, Артиллерийской и площади Победы.

В пресс-службе городской администрации агентству сообщили, что мэрия не приняла постановление о запрете, но ответственность уже регулируется правилами дорожного движения с 1 марта 2023 года.

Ранее мэр Благовещенска Олег Имамеев говорил о планах ввести запрет на самокаты в некоторых районах города в ответ на просьбы жителей. Они, в частности, были недовольны тем, что транспорт бросают на пешеходных зонах. Также горожанам не нравилось, с какой скоростью пользователи самокатов передвигаются между пешеходами, уточняет ИА PriamurMedia.

Ранее 26 мая сообщалось, что в Москве в Кузьминском парке на электросамокатах столкнулись 11-летний мальчик и мужчина, ребенка госпитализировали.

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