Российские плюшевые медведи вышли на цветочный рынок

Федеральная сеть «Цветочный ряд» выпустила в продажу разработанных в России игрушечных плюшевых медведей марки MR.Тим, разработанных специально для оптового интернет-магазина SharkToys. Об этом сообщила пресс-служба компании.

«Большинство клиентов сети при покупке цветов дополнительно хотят приобрести в подарок еще мягкую игрушку. Мы в связи с этим, начали сотрудничество с производителями, ориентируясь на запросы аудитории», — заявил в связи с началом продаж основатель компании «Цветочный ряд» Иван Утенков.

Как отметили в компании, после ухода с российского рынка иностранных брендов мягких игрушек эту нишу активно занимают отечественные фирмы, продукция которых по внешнему виду и потребительским свойствам не уступает, а иногда и превосходит аналоги из недружественных стран.

«На сегодняшний день наши игрушки продаются на крупнейших маркетплейсах — Wildberries и Озон. И мы рады начать сотрудничество с „Цветочным рядом“, где покупатель привык покупать качественные подарки», — рассказал генеральный директор ООО «СОРСА» Алексей Синенко.

Федеральная сеть цветочных супермаркетов «Цветочный Ряд» насчитывает более 70 магазинов по Москве, Московской области и регионам. ООО «СОРСА» — торговый дом, владеющий оптовым интернет-магазином детских игрушек SharkToys. Оборот компании за 2022 год составил более 300 млн руб.