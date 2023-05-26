Памфилова прокомментировала информацию о срочной госпитализации

Глава Центризбиркома Элла Памфилова 26 мая заявила, что она не была срочно госпитализирована.

Ранее в этот день ряд Telegram-каналов разместил информацию о том, что Памфилова была срочно госпитализирована. При этом у нее якобы пропал голос.

В беседе с «РИА Новости» Памфилова прокомментировала эти сообщения и рассказала, что у нее просто заболело горло в результате большого количества рабочих поездок. Однако, по ее словам, она уже пролечилась.

«<...> Не совсем еще хорошо разговариваю, но в понедельник буду на работе, всё нормально», — уточнил Памфилова.

В то же время в беседе с ТАСС она уточнила, что у нее был ларингит.

Пресс-секретарь главы ЦИК Александр Казарин подтвердил «Известиям», что она действительно перенесла болезнь и в скором времени уже восстановится.

«В понедельник выйдет на работу. У нее случилось с голосом еще на позапрошлой неделе. Она проводила заседания с севшим голосом, после чего решила всё-таки полечиться. Простудилась в одной из поездок», — отметил он.

Ранее, 8 февраля, Памфилова рассказала, что в новых российских субъектах будут созданы все условия для проведения выборов в сентябре текущего года. Глава ЦИК сообщила, что весной будут сформированы первые составы комиссий в новых субъектах, также избиркомы в новых регионах подключат к ГАС «Выборы».