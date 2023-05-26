Американский экономист усмотрел «афганский сценарий» в действиях США на Украине

Директор Центра устойчивого развития Колумбийского университета, экономист Джеффри Сакс считает, что США втянули Киев в авантюру по сценарию афганского кризиса. При этом вложения Запада в украинский конфликт могут лишь привести к дополнительной его эскалации, заявил он 24 мая в интервью Democracy Now.

По его словам, реальной причиной украинского конфликта стал крупный бизнес по продаже оружия и давление на Вашингтон со стороны военно-промышленного комплекса с целью расширения НАТО на Украину. В результате многочисленные предупреждения России по этому поводу не были услышаны.

«Это был рефрен России в течение 30 лет, и всё же мы не прислушались к нему. Это ужасно для Украины. Мы заманили еще одну страну в ловушку наших лоббистских кампаний, что похоже на то, как это сработало в Афганистане», — сказал Сакс.

Он напомнил, что уже в начале июня Соединенным Штатам грозит дефолт по госдолгу, если между Белым домом и конгрессом не будет достигнуто соглашение. Однако ни республиканцы, ни демократы не предлагают сократить один из крупнейших факторов роста национального долга — военный бюджет США, из которого огромные средства выделяются на поддержку Украины.

«Мы вложили в этот кризис $113 млрд. Только одна битва за Артемовск (украинское название Бахмут. — Ред.) стоила миллиарды и миллиарды долларов, не говоря уже о катастрофическом числе смертей», — указал экономист.

Ранее в этом месяце схожую точку зрения высказал бывший американский разведчик Скотт Риттер. Он заявил, что Вашингтон рискует воплотить еще один «афганский сценарий» с неудачной развязкой. Об этом, по его словам, в частности, говорит неспособность США контролировать финансовые потоки, которые выделяются Киеву.

Риттер пояснил, что в случае с Афганистаном выделенные Соединенными Штатами финансы в большей степени направлялись не на решение первостепенных проблем, а на личные нужды отдельных лиц, а масштаб коррупции в стране приравнивался к стратегической угрозе. Аналогичная ситуация, считает он, происходит и на Украине, которая длительное время считалась одной из самых коррумпированных стран мира.

О том, что США могут воплотить на Украине «афганский сценарий», еще в декабре 2022 года предупреждал эксперт вашингтонского Атлантического совета Харлан Уллман. Он также отмечал, что военная и другая помощь Украине со стороны стран НАТО и Евросоюза (ЕС) недостаточна для кардинального перелома на фронте.

Россия с 24 февраля 2022 года проводит спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских войск.