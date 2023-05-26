Прокуроры начали проверку после избиения ребенка женщиной на Камчатке

Прокуратура Петропавловска-Камчатского проводит проверку после появления в интернете видео, как, предположительно, жительница микрорайона Заозерный бьет ребенка на глазах у других детей.

Подробности случившегося не приводятся. Как пишет ИА KamchatkaMedia со ссылкой на пресс-службу надзорного ведомства, прокуроры должны установить причины и условия этого инцидента. Позже будет дана оценка эффективности работы органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

Ранее, 2 мая, сообщалось, что мать одной из воспитанниц частного детского сада в подмосковных Люберцах рассказала в соцсетях, что ее трехлетнюю дочь избила воспитательница. Инцидент, по ее словам, произошел в первый день пребывания девочки в детском саду. Мать обнаружила дочь заплаканной и с вырванными прядями волос.