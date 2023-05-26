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Путин в разговоре с да Силвой подтвердил открытость РФ к диалогу

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с бразильским коллегой Лулой да Силвой подтвердил открытость Москвы к диалогу по украинскому кризису. Об этом 26 мая сообщила пресс-служба Кремля.

«Президент России дал принципиальные оценки развития ситуации вокруг Украины, подтвердив при этом открытость российской стороны к диалогу на политико-дипломатическом треке, который по-прежнему заблокирован Киевом и его западными спонсорами», — говорится в сообщении.

Со своей стороны президент Бразилии поделился впечатлениями от участия в недавнем саммите «Группы семи» (G7), а также изложил свое видение возможных посреднических усилий по поиску путей урегулирования конфликта на Украине.

Также стороны обсудили некоторые актуальные аспекты российско-бразильского стратегического партнерства, высказали обоюдную заинтересованность в его дальнейшем поступательном развитии и углублении практического взаимодействия в различных областях.

«Кроме того, рассмотрены вопросы, касающиеся совместной работы в рамках БРИКС и на других многосторонних площадках. Разговор носил конструктивный и содержательный характер», — добавили в пресс-службе.

Отмечается, что разговор состоялся по инициативе бразильской стороны.

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Ранее в этот день Путин назвал перспективным переход на расчеты в национальных валютах с Бразилией. Он также отметил, что Бразилия является одним из ведущих торгово-экономических партнеров РФ и Латинской Америки. По его словам, из-за сложностей в расчетах товарооборот между двумя странами немного снизился, однако в целом «потенциал очень хороший».

Лула да Силва с начала российской спецоперации по защите Донбасса выступал за мирное урегулирование и дипломатическое разрешение конфликта. 14 апреля он сказал, что США и Европа должны перестать поощрять украинский конфликт, в том числе поставками оружия Киеву. По его словам, это первое, что необходимо сделать, чтобы прийти к миру.

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