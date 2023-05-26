Вскрытие двух рек произошло за сутки в Якутии

На территории Якутии гидрологическая обстановка оценивается как сложная. Спасатели МЧС и службы спасения продолжают помогать гражданам Чимнайи, Кыйы, Черкех, Боробул Таттинского района, Ситте Кобяйского района, Зырянка и Черский Колымской группы районов.

За последние сутки зафиксировано вскрытие двух северных рек. Новых подтоплений не произошло, сообщает ИА YakutiaMedia со ссылкой на пресс-службу республиканского МЧС. Сейчас на территории региона подтоплено более 70 дворов и 30% взлетно-посадочной полосы аэропорта Зырянка. Освободились от воды села Арбын и Мырыла.

Активная фаза ледохода на реке Лена проходит на территории Жиганского и Кобяйского районов. Нижняя кромка ледохода зафиксирована в районе населенного пункта Жиганск, а верхняя — в 40 км ниже населенного пункта Сангар. Протяженность ледохода — 395 км. После того, как установится холодная погода, процесс прохождения волны вскрытия на Лене Жиганского района приостановится.

На реке Амга проходит снего-дождевой паводок. Там сохраняются высокие уровни воды с подтоплением пониженных участков местности. В частности, как пишет ИА SakhaNews, временно закрыли проезд по мосту на автодороге «Харбалах» в Таттинском районе Якутии. Причина в том, что из-за повышения уровня воды в реке возникла угроза размыва подходов мостового перехода.