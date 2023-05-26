Роспотребнадзор изъял из оборота американскую лапшу Nissin

Роспотребнадзор принял меры по обнаружению и изъятию из оборота американской лапши быстрого приготовления Nissin с генно-модифицированной соей. Об этом 26 мая сообщила пресс-служба ведомства в своем Telegram-канале.

Ранее ведомство получило информацию о незаконном распространении этой лапши через интернет-магазины.

«Роспотребнадзором предприняты все необходимые меры по организации непрерывного мониторинга указанной продукции в торговых точках и на маркетплейсах и изъятию ее из оборота», — говорится в заявлении пресс-службы.

Отмечается, что ввоз и реализация продукции Nissin была запрещена еще в 2022 году, так как содержание сои в ней составило 0,9%, что нарушало требования Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» и о «Пищевой продукции в части ее маркировки».

Ранее, 3 мая, Роспотребнадзор выявил многочисленные нарушения в работе предприятий компании — производителя готовой еды Grow Food в Санкт-Петербурге. В ведомстве сообщили, что выводы по итогам проверки были направлены в прокуратуру Колпинского и Московского районов города.