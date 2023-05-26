Путин пропустил звонок в Кремле во время встречи с членами «Деловой России»

Президент России Владимир Путин с иронией отреагировал на телефонный звонок, прозвучавший во время встречи с членами «Деловой России» 26 мая.

«Москва, Кремль. Но мы пропустим этот звонок», — сказал он.

Звонок раздался в тот момент, когда Путин собирался обратиться к министру здравоохранения Михаилу Мурашко.

При этом один раз встречу все-таки пришлось прервать из-за звонка главе государства. Путин сделал перерыв, чтобы поговорить по телефону с президентом Бразилии Лулой да Силвой.

В предыдущий раз Путин общался с членами «Деловой России» в феврале 2022 года. Тогда обсуждались вопросы стимулирования инвестиционной активности частного бизнеса, развития инфраструктуры и совершенствования нормативного регулирования.