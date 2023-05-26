Землетрясение произошло в турецкой провинции Кахраманмараш

Землетрясение магнитудой 3,9 произошло в пятницу в турецкой провинции Кахраманмараш, сообщило 26 мая управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD) на своей странице в Twiiter.

Подземные толчки отмечены в 15:32 по местному времени (совпадает с мск) в районе Гексун. Эпицентр землетрясения залегал на глубине 12,53 км.

Информации о пострадавших и разрушениях не приводится.

В конце марта землетрясение магнитудой 4,7 было зафиксировано в 58 км к северу от провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции.

С февраля в Турции происходят разные по мощности подземные толчки. В начале последнего зимнего месяца разрушительные землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли в провинции Кахраманмараш на юго-востоке страны вблизи сирийской границы. После этого в регионе повторялись новые землетрясения, но имевшие меньшую магнитуду.

Число жертв землетрясений превысило 50 тыс. человек. Пострадало более 107 тыс. человек. В Сирии погибли более 5,8 тыс. человек.

Согласно последним данным от министерства финансов и казначейства Турции, ущерб от февральских землетрясений превысил $105 млрд.