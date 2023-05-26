Дело возбудили после гибели рабочего под колесами погрузчика на Колыме

В Магаданской области возбудили уголовное дело после гибели рабочего под колесами погрузчика. В причинении смерти по неосторожности подозревается 26-летний житель Новосибирской области.

Как сообщает ИА MagadanMedia со ссылкой на пресс-службу СУ СКР по региону, следствие установило, что 12 апреля этого года подозреваемый, находясь за рулем фронтальной погрузочной машины, не имея прав управления такой машиной, в лесу в 6 км от автодороги «Герба — Омсукчан» перевозил на капоте погрузчика рабочего из Якутии.

Во время движения 41-летний «пассажир» не удержался и упал с капота, а водитель, продолжив движение, совершил наезд на пострадавшего. В результате тот скончался на месте.

Следователи устанавливают все обстоятельства преступления, ведется сбор доказательств.

В середине апреля сообщалось, что в Хабаровском крае будут судить водителя, из-за которого погиб дорожный рабочий.