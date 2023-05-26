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Съемки сериала «Бегущий по лезвию 2099» отложили из-за забастовки сценаристов

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Фото: Amazon
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Компания Amazon приостановила съемки сериала «Бегущий по лезвию 2099» из-за забастовки сценаристов. Об этом в пятницу, 26 мая, сообщает Би-би-си.

В публикации отмечается, что «съемки сериала вряд ли возобновятся до весны 2024 года».

События проекта «Бегущий по лезвию 2099» происходят спустя 50 лет после действий кинокартины «Бегущий по лезвию 2049» 2017 года, главную роль в которой исполнил канадский актер Райан Гослинг. Кроме того, режиссер фильма «Бегущий по лезвию» 1982 года Ридли Скотт выступил исполнительным продюсером нового сериала.

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Ранее, 7 мая, американский писатель Джордж Р. Р. Мартин рассказал, что работа по созданию приквела сериала «Игра престолов» приостановлена из-за забастовки Гильдии сценаристов США. По его словам, кабинет сотрудников, которые работают над сериалом «Рыцарь Семи Королевств: Межевой рыцарь», закрыт на время забастовки.

В тот день сообщалось, что съемки пятого сезона сериала «Очень странные дела» отложили также из-за забастовки.

Сценаристы Голливуда со 2 мая объявили о протесте, в котором участвует почти весь штаб Гильдии сценаристов Америки, который насчитывает 15 тыс. сотрудников. Демонстрация является крупнейшей за 15 лет. Люди требуют повысить минимальные гонорары и улучшить условия труда.

В связи с беспорядками крупные киностудии удерживают гонорары, а те, кто решил принять участие в акции, вовсе не получат денежные выплаты.

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