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Прилепин назвал частью своей души погибшего при теракте соратника Шубина

Прилепин заявил, что погибший при теракте Александр Шубин был частью его души
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Фото: t.me/zakharprilepin
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Захар Прилепин спустя 20 дней после гибли при теракте его соратника Александра Шубина поделился воспоминаниями о нем. На эту тему в Telegram-канале писателя 26 мая опубликована запись.

Прилепин признался, что даже мысленно не называл его «другом» или «сослуживцем».

«Я не воспринимал его как сына, как младшего брата, ничего такого. Он просто был частью меня. И верю, надеюсь, что он воспринимал (хотя он вряд ли задумывался о таких материях) меня так же», — отметил Прилепин.

Он продолжил, что Шубина «выдрали» из него «как часть души, где теперь тьма».

«Я верю, учусь верить, что там, где он сейчас, — там свет. Но его смерть, прости меня, Господи, не зарастет внутри меня даже травой», — заключил Прилепин.

«Нужен публичный суд над людьми, совершившими теракты»
Писатель Захар Прилепин дал «Известиям» первое интервью после покушения на его жизнь

6 мая в Нижегородской области было совершено покушение на Прилепина. Там подорвали его машину Audi Q7, в момент взрыва он ехал в автомобиле. Соратник Прилепина Александр Шубин, находившийся на пассажирском сиденье, погиб.

27-летний Шубин служил вместе с Прилепиным, а в 2018 году переехал в Нижний Новгород и работал с писателем.

По делу о взрыве был задержан предполагаемый организатор преступления Александр Пермяков. Он сообщил, что действовал по заданию сотрудников спецслужб Украины.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье «Террористический акт», Пермяков был арестован на два месяца.

Прилепин перенес несколько хирургических операций и сейчас проходит процесс реабилитации.

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