Завершился российский интернет-форум «РИФ-2023»

Как меняется медиапотребление, какие кадры в IT самые востребованные, как эволюционирует наружная реклама и что поможет нам отличать фейковые новости от правдивых — всё это обсудили на РИФ-2023, крупнейшем российском интернет-форуме. В этом году он состоялся в 27-й раз. Спикерами выступили топ-менеджеры ведущих российских компаний, таких как «Яндекс», «Тинькофф банк», Ozon, Gallery, «Студия Артемия Лебедева», «Газпром-медиа», «Европейская медиагруппа» и др.

Главной темой РИФ в 2023 году стала IT-сфера: в частности, построение нового технологического будущего и поддержка специалистов. О потребностях страны в IT-кадрах и о том, что думают сами айтишники, подробно рассказал гендиректор «Цифровая экономика» Сергей Плуготаренко. Согласно исследованию РАЭК, к марту 2023 года количество вакансий в IT увеличилось на 63% по отношению к январю. Самая востребованная специальность по итогам 2022 года — программист (разработчик). Сегодня к наиболее перспективным направлениям работы относятся разработчики приложений для российских мобильных ОС, «белые» хакеры и специалисты по работе с генеративными соцсетями.

Что касается влияния релокации на IT-сферу, по данным Минцифры РФ, порядка 100 тыс. российских программистов на конец 2022 года пребывали за границей. При этом 80% этих специалистов находились в дружественных странах и продолжали работать на российские компании. Около 60% уехавших вернулись к февралю 2023-го и продолжили работать там же, где раньше. К последствиям релокации причисляют снижение общего уровня квалификации кандидатов, значительный рост спроса на специалистов уровней Middle и Senior, рост зарплат опытных и компетентных айтишников. 45% IT-специалистов позитивно оценивают перспективы отечественной IT-отрасли в условиях санкций и ограничений, но при этом 41% испытывает негативные эмоции касаемо собственных карьерных перспектив в текущих условиях. «Цифровая экономика» составила так называемую пирамиду потребностей айтишников: оказалось, специалистам критически важно, чтобы работа имела ценность для всего мирового сообщества.

Директор по телевизионным исследованиям Mediascope Ксения Ачкасова предоставила статистику интернет-потребления россиян за 2022 год и I квартал 2023-го: самым популярным мессенджером оказался Telegram. Самыми непопулярными — Instagram и Facebook (входят в Meta; организация причислена к экстремистским на территории РФ). При этом Ачкасова отметила, что есть определенные трудности с классификацией Telegram: с одной стороны, это мессенджер, но в то же время ему присущи многие элементы социальной сети.

Участники форума также обсудили противодействие фейковым новостям. Зампредседателя Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин отметил, что сегодня есть потребность в экспертах, способных верифицировать информацию — в частности, для обработки данных с YouTube. Среди недостоверных площадок Горелкин в том числе упомянул «Википедию»: по словам депутата, это полуанонимный источник с предвзятой системой модерации. Управляющий партнер компании «Смена» (входит в Группу AIC) Артем Геллер предложил в рамках борьбы с фейками альтернативу штрафам и уголовной ответственности: по словам Геллера, одним из инструментов могут быть своеобразные группы быстрого реагирования, которые администрируют сообщества, разоблачающие фейки.

Особое внимание уделили российско-китайским отношениям в контексте ведения бизнеса. В заключительный день форума состоялась дискуссия «Россия – Китай: как эффективно запустить проект на новом рынке». Директор АНО «Центр глобальной ИТ-кооперации» Вадим Глущенко, менеджер по развитию e-legion Михаил Тринога, директор по развитию бизнеса Citic Telecom CPC Румия Рахимова и управляющий партнер «Синорусс» Анастасия Валова обсудили, как финансово и юридически обезопасить свою компанию, как доступно преподносить информацию китайским коллегам, каким образом вычислить недобросовестных партнеров, а также поговорили о самых действенных методах продвижения.

Среди центральных тем РИФ оказалась наружная реклама. Это единственный сегмент рекламного рынка, показавший стремительный рост по итогам прошлого года (+9% по данным Admetrix). Поэтому внимание всего рекламного рынка было приковано к выступлениям экспертов Gallery, компании — лидера индустрии, крупнейшего цифрового оператора наружной рекламы. В рамках круглого стола, посвященного социальной рекламе в интернете, директор юридического департамента Gallery Евгения Волгина отметила высокий уровень ответственности компаний, размещающих социальную рекламу. Она особо подчеркнула успех внедрения института оператора социальной рекламы в интернете и выразила готовность обсуждать и внедрять аналогичный институт формирования смыслов в цифровой «наружке».

В 2023 году продолжается динамичная цифровизация индустрии наружной рекламы. Gallery уже диджитализировала свой инвентарь в Москве и Ставрополе; на очереди — Санкт-Петербург и еще несколько крупных городов. Директор по диджитал-стратегии и маркетингу Gallery Марина Сурыгина в рамках секции «10 трендов Рунета» обозначила ключевые тенденции «наружки», важные для всего рекламного рынка. Среди них — рост прозрачности рынка за счет увеличения доли программатик-закупок, улучшение качества креативов, оптимизация ресурсов за счет использования нейросетей и даже размещение рекламы на билбордах в метавселенных. Также Сурыгина презентовала кейс Gallery и компании «Колеса даром» на специальной секции «Метавселенные без границ»: креативы клиента интегрировали в самую популярную онлайн-игру Minecraft, что позволило охватить важный сегмент платежеспособной аудитории в кратчайшие сроки.

Директор по продуктам Gallery Валентин Ельцов в рамках секции «Брендформанс 2023» подробно рассказал, как оператор собирает данные и анализирует эффективность кампаний. Выступление Ельцова в очередной раз доказало, что цифровая «наружка» прекрасно работает как на знание бренда, так и на рост продаж — это подтверждают подробнейшие Brand- и Sales Lift исследования. Современные технологии позволяют просчитать даже доходимость до офлайн-точки продаж того или иного бренда в результате контакта с конкретным билбордом.

Также на РИФ презентовали маркетплейс наружной рекламы. Sales Lead VDOOH Максим Воробьев безвозвратно развенчал мифы о сложности, дороговизне и невозможности детального мониторинга цифровой наружной рекламы. Gallery традиционно выступил информационным партнером РИФ. На главном здании площадки форума расположен цифровой билборд оператора — он транслировал ключевые вехи мероприятия. Также компания Gallery инициировала игру и два фотоконкурса, наградив самых активных участников ценными призами.