Греф предсказал двукратный рост доли МСБ в ВВП

«Сбер» видит потенциал как минимум двукратного роста доли малого и среднего бизнеса в российском ВВП, заявил президент банка Герман Греф. Он сказал об этом в кулуарах форума «Опора России» в Москве.

По словам Грефа, действия правительства по поддержке бизнесменов в период пандемии коронавируса «в итоге позволили нарастить долю предпринимателей в экономике». «Это тоже отличный пример того, что при правильном фокусе у нашей страны хороший потенциал в развитии предпринимательства», — констатировал он.

Президент банка также рассказал о планах «Сбера» нарастить «в несколько раз инвестиции в привлечение предпринимателей на свои пакетные продукты». Речь идет о сервисах по образованию предпринимателей, автоматизации бухгалтерского учета, юридической поддержке, облачным технологиям, ИИ-сервисах, рекламе. Греф добавил, что индивидуальные предприниматели являются «одним из самых перспективных клиентских сегментов».

Выступая на пленарном заседании форума, глава «Сбера» заявил о наращивании банком доли в кредитовании малого и среднего предпринимательства. Доля кредитного портфеля банка в сегменте МСП по состоянию на 1 апреля достигла 46,9% (в 2020-м — 32,6%), информировал Греф. Кредитный портфель банка по этому направлению растет в 1,6 раза быстрее, чем рынок в целом: на 1 января он составил 4,4 трлн рублей. Увеличивается и доля кредитующихся субъектов малого и среднего бизнеса: в «Сбере» это 16% от общего числа активных клиентов МСП, в среднем по рынку — 8,4%.

По словам Грефа, фиксируется большой спрос предпринимателей на программы господдержки — в сегменте МСП они составляют 15–20% кредитного портфеля. Глава банка призвал увеличить лимиты по госпрограммам и улучшить обеспечительные меры поддержки субъектов МСП. Это, считает Греф, приведет к повышению доступности кредитов для бизнеса. Он добавил, что банку нужна ежеквартальная аналитика того, как работают меры поддержки. «Если меры поддержки используются недобросовестными участниками, их надо закрывать. Меры поддержки, которые дают результаты, надо расширять. И, конечно, всё это надо унифицировать и автоматизировать», — заключил Греф.