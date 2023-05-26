ВСУ обстреляли сельхозпредприятие в Запорожской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли сельскохозяйственное предприятие в Пологовском районе Запорожской области. Об этом 26 мая сообщили оперативные службы.

«В 14:06 мск обстрелу со стороны киевского режима подверглось сельскохозяйственное предприятие «40 лет — Агро» в населенном пункте Смирново Пологовского района. Предположительно, огонь велся из РСЗО HIMARS», — говорится в сообщении.

По предварительной информации, погибших и пострадавших нет.

Ранее в этот день глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов рассказал, что ВСУ ночью обстреляли Васильевку в Запорожской области. По его словам, погибших нет. Данные о разрушениях уточняются.

Ранее, 21 мая, источник «Известий» сообщил, что в городе Пологи Запорожской области разрушен жилой дом после украинского обстрела, под завалами оказались люди. На месте разрушения работали спасатели МЧС. Из-под завалов извлечены все находившиеся в доме в момент взрыва жильцы, жертв нет.

Россия с 24 февраля 2022 года проводит спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских войск.