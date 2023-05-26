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Путин назвал перспективным переход на расчеты в нацвалютах с Бразилией

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Фото: Global Look Press/Kremlin Pool
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Россия считает переход на расчеты в национальных валютах с Бразилией перспективным. Об этом 26 мая заявил президент РФ Владимир Путин.

Во время встречи с членами «Деловой России» глава государства сделал перерыв, чтобы поговорить по телефону с президентом Бразилии.

«С его разрешения хочу передать всем участникам нашей сегодняшней встречи и всему предпринимательскому сообществу России самые наилучшие пожелания, пожелания успехов и благополучия в бизнесе», — сказал он.

Путин также отметил, что Бразилия является одним из ведущих торгово-экономических партнеров РФ и Латинской Америки. По его словам, из-за сложностей в расчетах товарооборот между двумя странами немного снизился, однако в целом «потенциал очень хороший».

Российский лидер заверил, что ситуация будет исправляться.

«Здесь выход простой <...> это переход на расчеты в национальных валютах», — указал президент.

Сетевой фактор: центробанки стран ЕАЭС обсуждают торговлю в цифровых нацвалютах
Такое решение предложили на профильной сессии Евразийского экономического форума в Москве

Ранее, 24 мая, на пленарном заседании II Евразийского экономического форума Путин заявил, что Россия продолжает работу по переходу на использование нацвалют. Он отметил, что на расчеты в национальных валютах переходят многие быстроразвивающиеся экономики мира, например Китай, Индия, государства Латинской Америки.

Ранее, 1 мая, директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева заявила, что в мире наблюдается постепенный отказ от использования американского доллара.

До этого, 28 февраля, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в разговоре с «Известиями» отметил, что в мире идет процесс дедолларизации, страны стали «больше опираться на свои национальные валюты».

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