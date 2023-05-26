Сальдо рассказал об отравлении в 2022 году близким человеком за большие деньги

Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо рассказал, что в августе 2022 года был отравлен человеком из ближнего окружения за «очень большие деньги», яд ему добавили в еду.

Он отметил, еще до начала спецоперации по защите Донбасса, с начала марта прошлого года, за ним велась охота со стороны Службы безопасности Украины (СБУ).

Как рассказал Сальдо, его близкого человека «купили» за очень большие деньги, чтобы тот подмешал отравляющее вещество ему в еду. Он отметил, что яд подействовал мгновенно. Врио главы Херсонской области признался, что доверял отравившему его человеку.

«Я был в абсолютно нормальной физической форме. Я помню только одно: я поднялся и сказал: «Что-то мне плохо». И на этом всё. Очнулся я через 15 дней», — рассказал Сальдо в эфире Первого канала 26 мая.

В начале августа 2022 года врио губернатора Херсонской области был срочно госпитализирован в связи с резким ухудшением здоровья. На следующий день он был перевезен в Москву, где проходил лечение в НИИ Склифосовского.

Позднее в Минобороны России заявили, что ведомство располагает доказательствами применения химических веществ украинскими боевиками против российских военных, участвующих в спецоперации. В СК России в свою очередь заявили, что зафиксируют сведения об отравлении Сальдо боевыми отравляющими веществами.