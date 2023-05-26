Минспорт Украины опубликовал список не вернувшихся из-за границы спортсменов

Министерство спорта Украины в пятницу, 26 мая, опубликовало на своем сайте список спортсменов, которые решили остаться за границей после окончания соревнований.

Те, кто попал в реестр минспорта, нарушили сроки возвращения на родину. В их числе оказались баскетболисты Андрей Кожемякин и Александр Кобец, игроки украинской сборной по хоккею Дмитрий Нименко, Филипп Пангелов-Юлдашев, Евгений Фадеев, бывший футболист сборной Украины Артем Громов, киберспортсмен Виктор Оруджев и др. Всего в списке 236 имен.

Для участия в международных соревнованиях украинским гражданам необходимо получать разрешения на выезд, так как в стране введен режим военного положения, а военнообязанным мужчинам запрещено покидать территорию государства.

Постановление о том, что выезд за границу для спортсменов и тренеров будет осуществляться по специальному разрешению, кабинет министров Украины подписал в мае 2022 года. Позднее, в сентябре, список был расширен и на лиц, входящих в состав команд спортивных клубов высших дивизионов. Согласно документу, спортсмены могут находиться вне Украины не более 30 дней подряд, но не менее продолжительности спортивного мероприятия.

Военное положение на Украине действует с февраля 2022 года. Тогда же президент Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации, который Верховная рада неоднократно продлевала. Данные решения были приняты на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о проведении которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года из-за эскалации конфликта в регионе, вызванной обстрелами со стороны украинских войск.