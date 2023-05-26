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В Совфеде указали на рост признания мировым сообществом новых территорий России

Сенатор Ковитиди: в мире растет признание новых территорий России
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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В международном сообществе растет признание воссоединения Крыма с Россией, присоединения к стране Луганской и Донецкой народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей. Об этом 26 мая «Известиям» заявила член Совета Федерации Ольга Ковитиди.

Таким образом она прокомментировала информацию о том, что спецпредставитель КНР по делам Евразии Ли Хуэй призвал добиться немедленного прекращения огня на Украине с сохранением за Россией ее новых территорий.

«Умение признать право народа на самоопределение — высшее проявление демократии. Жители новых территорий РФ реализовали свой демократический выбор и вернулись на свою историческую родину. Любое ограничение этого права, воспрепятствование ему, тем более военным путем, преступно. Признание воссоединения Крыма с Россией, присоединение ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей к России международным сообществом растет. Более того, ряд зарубежных государств занимает активную миротворческую позицию в данном вопросе», — сказала сенатор.

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Ранее в этот день Ли Хуэй прибыл в Москву, чтобы обсудить варианты разрешения конфликта.

Накануне спецпредставитель КНР заявил, что Китай поддержит инициативы Европы по Украине, исходящие из первопричин кризиса. По его словам, Пекин намерен последовательно и отчетливо содействовать мирным переговорам и политическому урегулированию.

Европейское турне дипломата началось в середине мая. Он уже посетил Киев, Варшаву, Париж, Берлин и Брюссель, но конкретных результатов турне пока не принесло, отмечают эксперты.

Политолог Денис Денисов предположил в беседе с «Известиями», что Киев может пойти на диалог с РФ после визита спецпредставителя Китая. Он отметил, что попытки Китая урегулировать конфликт можно воспринимать только позитивно.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских войск.

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