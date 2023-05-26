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Более 6 тыс. человек сдают ЕГЭ в Хабаровском крае в этом году

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В Хабаровском крае стартовал основной этап сдачи единого государственного экзамена. В этом году его будут сдавать 6160 человек. Из них 5657 человек — это выпускники этого года и 503 человека — обучающиеся в учреждениях среднего профессионального образования, а также выпускники прошлых лет.

Vostokmedia приводит слова и.о. замминистра образования и науки края Андрея Процко о том, что в этом году все пункты проведения экзаменов перейдут на две новые технологии: материалы по ЕГЭ они будут получать по интернету и сканировать экзаменационные материалы в своих аудиториях. Это необходимо, чтобы сделать процедуру экзамена еще более прозрачной и объективной.

Итоговые экзамены в Хабаровском крае проведут в 43 пунктах, оснащенных системой видеонаблюдения и металлодетекторами. Они успешно прошли контроль технической готовности.

ИА PrimaMedia пишет, что в школах Владивостока ЕГЭ будут сдавать 3949 человек. Из них 563 человека — это выпускники прошлых лет. Выпускники сдают сегодня экзамены по географии, химии и литературе.

ЕГЭ пройдет в 88 регионах России, а также в образовательных организациях за рубежом. На участие в экзаменах зарегистрировано около 150 тыс. человек. Основной этап сдачи экзаменов продлится до 20 июня.

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