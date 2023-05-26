В России с 1 июня возобновится прием заявлений на биометрические загранпаспорта

Прием заявлений на получение биометрических загранпаспортов возобновится с 1 июня. Об этом в пятницу, 26 мая, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«С 1 июня текущего года возобновляется прием заявлений о выдаче заграничного паспорта с электронным носителем информации», — приводит ее слова пресс-служба ведомства.

Волк пояснила, что заявление может быть подано через через Единый портал государственных и муниципальных услуг, в МФЦ либо направлено в форме электронного документа непосредственно в территориальный орган МВД.

Новые загранпаспорта оснащены уникальным чипом и поэтому являются биометрическими. Встроенный в них электронный носитель информации содержит сведения о владельце и сканы отпечатков его пальцев. Документы нового образца рассчитаны на 10 лет.

Для тех, кому необходимо выехать за рубеж в кратчайшие сроки, в Министерстве внутренних дел РФ рекомендовали оформлять паспорт на пять лет при оплате государственной пошлины.

Загранпаспорта обоих типов — старого поколения и нового образца — одинаково действительны во всех зарубежных странах.

Ранее в этом месяце депутаты Государственной думы приняли в третьем и заключительном чтении законопроект, которым закрепляются основания для признания российских загранпаспортов недействительными. Такими причинами считаются его утрата, изменение владельцем фамилии, имени или отчества, сведений о его дате или месте рождения, изменение пола, а также истечение срока действия паспорта.

Документ также утратит свою силу в случае, если его владелец отказался от гражданства или если документ был оформлен на утраченном или похищенном бланке.