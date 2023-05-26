Мантуров заявил, что российские судостроители смогут закрыть потребность перевозчиков в судах с 2025 года

Мантуров заявил, что российские судостроители смогут закрыть потребность перевозчиков в судах с 2025 года

2023-05-26 16:15:23

2023-05-26 16:15:23

2023-05-26 16:15:23

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