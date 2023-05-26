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Ватикан сообщил о недомогании у папы римского

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Фото: REUTERS/Remo Casilli
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Папе римскому Франциску не здоровится, он отменил все встречи, запланированные на 26 мая. Об этом в этот день сообщила служба печати Святого престола.

«Из-за гриппозного состояния папа Франциск не принимал сегодня посетителей», — сообщила пресс-служба в Twitter.

Отмечается, что Франциск должен был принять только отдельных посетителей, а не целые группы.

Папе римскому Франциску 86 лет. Он взошел на престол 13 марта 2013 года.

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Ранее, 29 марта, папа римский был доставлен в римскую больницу «Агостино Джемелли». Причиной стало простудное недомогание. На следующий день пресс-служба Ватикана сообщила, что Франциску стало лучше.

В 2021 году понтифик провел в больнице «Джемелли» 10 дней. Тогда ему провели операцию по сужению кишечника.

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