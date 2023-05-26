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Вучич привел армию Сербии в состояние полной боевой готовности

Армия Сербии приведена в полную боеготовность из-за осложнения ситуации на севере Косово
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Фото: AP Photo/Darko Vojinovic
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Президент Сербии Александр Вучич привел вооруженные силы страны в состояние полной боевой готовности, военным приказано выдвигаться в сторону административной границы Косово и Метохии. Об этом 26 мая сообщила газета «Вечерне новости».

Отмечается, что причиной такого шага стало насилие, которое косовская полиция совершает в отношении сербов в городах Звечан и Зубин-Поток, а также в общине Лепосавич на севере Косово.

По данным издания, Вучич также обратился к НАТО с просьбой остановить насилие против сербского народа.

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Ранее в этот день на севере Косово начались масштабные столкновения между спецназом и сербами. Силовики использовали светошумовые гранаты и слезоточивый газ.

До этого, 15 мая, директор канцелярии по Косово и Метохии при правительстве Сербии Петар Петкович заявил, что Приштина не заинтересована в конструктивном разрешении конфликта и только вызывает провокации в Косово. По его словам, косовский премьер-министр Альбин Курти «усмехается в лицо» всем участникам диалога, в том числе представителям Евросоюза (ЕС), обвиняя Сербию в застое переговоров.

27 апреля политолог Константин Калачев заявил «Известиям», что Евросоюз пытается склонить президента Сербии Александра Вучича, чтобы государство изменило свою позицию по отношению к Косово.

Также эксперт подчеркнул, что в случае признания независимости Приштины речь пойдет о вступлении республики не только в ЕС, но и в ООН. Что касается членства в НАТО, то, по мнению эксперта, это предмет серьезных переговоров и серьезного торга с Сербией, хотя Косово и надеется таким образом решить все свои проблемы.

В свою очередь, 24 апреля Вучич отметил, что Запад продолжает обманывать Сербию и интерпретирует все договоренности по поводу Косово в свою пользу.

В 2008 году косово-албанские структуры в Приштине провозгласили независимость от Сербии. Согласно сербской Конституции, территория непризнанного государства является автономным краем Косово и Метохия в составе страны. Республику Косово не признают десятки стран, в том числе Россия.

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