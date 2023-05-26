Tesla стала самым продаваемым автомобилем в мире

Эксперты составили рейтинг самых продаваемых автомобилей в мире по итогам I квартала 2023 года, сообщает аналитическое агентство JATO Dynamics.

Первое место в топе пяти самых популярных авто занимает электрокар Tesla Model Y. Всего в период в I квартале 2023 года американская компания реализовала 267 200 электрокроссоверов. Наибольшей популярностью автомобиль пользуется у жителей стран Евросоюза.

Что интересно, остальные четыре позиции в рейтинге занимают модели японского производителя Toyota. Так, Toyota Corolla, также известная под названиями Levin, Allion, Lingshang, реализовала в начале 2023 года 256 400 автомобилей. Следом за Corolla ― пикап Toyota Hilux, который нашел 214 700 владельцев.

На четвертом месте располагается Toyota RAV4, или Wildlander: всего в I квартале текущего года продано 211 000 автомобилей этой модели. Пятерку замыкает культовый автомобиль Toyota Camry ― 166 200 проданных экземпляров.

В период с января по апрель 2023 года в России продали 316,4 тыс. легковых, легких коммерческих, грузовых автомобилей и автобусов, сообщает 26 мая маркетинговое агентство НАПИ.

По данным аналитиков, российский рынок автомобилей в 2023 году сократился на 13,3% по сравнению с тем же периодом 2022 года. Кроме того, за год изменилась структура российского рынка. Например, доля транспорта российского производства увеличилась с 28,4% до 41,5%, однако куда сильнее возросло участие китайских автомобилей: за год доля транспорта производства КНР изменилась с 8,9% до 38,5%. Всего за первые четыре месяца этого года в России продали на 89,4 тыс. больше автомобилей, чем в 2022-м.