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Эксперт оценил особенности полученного Украиной американского ЗРК NASAMS

Военный эксперт Леонков заявил, что NASAMS уступает российским ЗРК
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Фото: commons.wikimedia.org
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Американо-норвежский зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) NASAMS во многом уступает по техническим характеристикам и возможностям российским аналогам. Такое мнение военный эксперт Алексей Леонков высказал в пятницу, 26 мая.

Речь идет, в частности, о возможности обнаружения и уничтожения различных целей.

«NASAMS — это ЗРК средней дальности. Работает с зенитными управляемыми ракетами AIM-120 класса «воздух – воздух». Эти комплексы украинцам уже знакомы, мы выбиваем их из строя, поэтому требуются замены», — объяснил Леонков в разговоре с Lenta.Ru.

По словам специалиста, российские комплексы лучше и по техническим характеристикам, и по возможностям.

«У нас есть «Бук-М2», «Бук-М3», которые намного лучше работают по целям, лучше их обнаруживают, лучше сбивают», — сказал Леонков.

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Накануне Госдепартамент США одобрил возможную продажу Украине зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) NASAMS и сопутствующего оборудования на сумму около $285 млн. В ведомстве заявили, что предполагаемая сделка не окажет негативного влияния на боеготовность армии США, сообщает телеканал «360».

23 мая в пресс-службе американского посольства в Москве рассказали «Известиям», что вопрос поставок Украине F-16 пока не решен, США продолжают консультации со своими союзниками и партнерами. Эта тема оказалась на повестке дня после саммита G7 в японской Хиросиме. Как заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, на встрече лидеры «большой семерки» наконец решили заложить основы для передачи истребителей Киеву.

До этого в рамках саммита президент США Джо Байден изложил украинскому лидеру Владимиру Зеленскому планы западных стран по подготовке летчиков Украины к пилотированию F-16 и других военных самолетов. Зеленский в ответ поблагодарил Байдена за финансовую помощь, оказанную Вашингтоном, которая уже составила $37 млрд, и за новый пакет военной техники.

Страны Запада усилили поддержку Киева на фоне спецоперации по защите Донбасса, о которой власти РФ объявили 24 февраля 2022 года. Соответствующее решение было принято после обострения ситуации в регионе из-за атак со стороны украинских военных.

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