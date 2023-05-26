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«Деловая Россия» отметила отсутствие на Западе будущего для бизнеса

Глава «Деловой России» Репик: у Запада нет будущего для бизнеса
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Фото: Официальный сайт президента РФ
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Глава организации «Деловая Россия» Алексей Репик считает, что на Западе нет будущего не только для российских бизнесменов, но и для всего мира, приоритетом остается внутренний рынок. Об этом он заявил 26 мая в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.

По мнению Репика, на внутреннем рынке Россия отвечает за качество жизни и обеспечение граждан качественными продуктами.

Он обратил внимание, что российский бизнес рос на западных учебниках, в которых на вершину пирамиды поставлена капитализация. В итоге предприниматели делали всё, чтобы выйти на рынки «золотого миллиарда» — США и Европы.

«Многим казалось, что будущее, оно там. Владимир Владимирович, там его нет не только для нас. Мне кажется, там его вообще нет, поэтому для нас сейчас приоритет — внутренний рынок», — подчеркнул бизнесмен.

Он заключил, что продукция российских предприятий также востребована на быстрорастущих рынках Азии, Африки, Ближнего Востока и Южной Америки.

Президент отметил, что будущее есть у всех, только оно разное, а у России будущее хорошее. Он подчеркнул, что россияне знают, чего хотят, и стремятся к знаниям. Кроме того, в стране устойчивая система образования и огромные ресурсы.

«И, уверен, у России будущее хорошее», — заключил глава государства.

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В ходе встречи Путин предложил объявить в стране пятилетие созидательного предпринимательского труда. По словам главы государства, этот период следует наполнить конкретной, предметной работой, а не официальными протокольными мероприятиями.

В предыдущий раз президент общался с членами «Деловой России» в феврале 2022 года. Тогда обсуждались вопросы стимулирования инвестиционной активности частного бизнеса, развития инфраструктуры и совершенствования нормативного регулирования.

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