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Microsoft проведет презентацию новых игр на Xbox в кинотеатрах США

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Фото: Global Look Press/Russian Look/Dmitry Golubovich
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Корпорация Microsoft организует 11 июня презентацию новых игр для консолей Xbox в рамках мероприятия Xbox Games Showcase и Starfield Direct. В этот день корпорация для поклонников проведет бесплатную трансляцию мероприятия в кинотеатрах США, сообщил в четверг, 25 мая, портал Comic Book.

В материале уточняется, что Xbox Games Showcase также будет транслироваться на YouTube и Twitch. Те, кто захочет посмотреть презентацию в кинотеатрах, смогут посетить показ в кинотеатрах, организованный Microsoft совместно с компанией Fathom Events. Билеты можно будет приобрести бесплатно в ограниченном количестве. Кроме того, гостям предложат бесплатные закуски.

На мероприятии Microsoft и партнеры компании покажут трейлеры и геймплей нескольких игр. Также директор компании Bethesda Game Studios Тодд Говард поделится новыми деталями проекта Starfield.

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4 марта прошлого года стало известно, что Microsoft приостанавливает продажи товаров и предоставление услуг в России в ответ на инициированную президентом страны Владимиром Путиным спецоперацию по защите Донбасса.

10 апреля этого года в технической поддержке корпорации Microsoft «Известиям» сообщили, что компания прекратила гарантийное обслуживание консолей Xbox в России. Эту информацию также подтвердили пользователи и ритейлеры.

Позже, 5 мая, сооснователь XYZ School и генеральный директор Ultimate Education Павел Мосейкин объяснил «Известиям» причину проблем со входом в аккаунты Xbox у пользователей из РФ. По его словам, многие эксперты связали это с тем, что Microsoft, которой принадлежит Xbox, приостановила деятельность в России, однако он посчитал, что это не более чем технический сбой и временные сложности.

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