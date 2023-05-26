Собянин пригласил москвичей поучаствовать в «Рыбной неделе»

Мэр Москвы Сергей Собянин приглашает жителей столицы посетить «Рыбную неделю». О том, какие мероприятия там ждут москвичей, градоначальник рассказал в своем Telegram-канале.

На мероприятии представлены многочисленные деликатесы, рыба в разной термической обработке, многообразие видов. Например, на прилавках можно встретить черноморскую барабульку, корюшку, треску, морскую камбалу и многое другое.

Для проведения фестиваля понадобилось 250 т рыбы — ее привезли в столицу ведущие поставщики. В мероприятии также участвуют более 300 ресторанов и 3 тыс. магазинов.

Фестиваль проходит на 26 площадках по всему городу и продлится до 4 июня.

«Обязательно приходите за дарами моря и яркими впечатлениями. А для детей подготовлена специальная программа», — отметил мэр.

Сам Собянин признался, что уже посетил центральную площадку фестиваля вместе с руководителем Федерального агентства по рыболовству Ильей Шестаковым. Она располагается на переходе от площади Революции к Манежной площади.

Ранее, 20 мая, в Москве прошел Зеленый марафон от «Сбера». В нем приняли участие более 110 тыс. человек из 60 российских городов. В программу в этот раз впервые вошла скандинавская ходьба на 4,2 км. Также была дистанция от 500 м для детей.