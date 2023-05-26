В Госдуме назвали главную задачу США в украинском конфликте

Соединенные Штаты поддерживают Украину в конфликте с Россией, так как хотят продолжения военных действий между странами. Такое мнение первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа высказал в пятницу, 26 мая.

«Самая главная задача США — создать конфликт. Чем дольше будет продолжаться этот конфликт, тем им выгоднее. Естественно, они рассчитывают на успех Украины, но долгий конфликт с затягиванием в него европейских стран — это задача Соединенных Штатов Америки», — сказал депутат в разговоре с Lenta.Ru.

Ранее, 2 мая, глава комитета начальников штабов Вооруженных сил (ВС) США генерал Марк Милли заявил, что конфликт на Украине вряд ли завершится в 2023 году, передает НСН.

По его словам, любой из сторон конфликта будет сложно достичь своих политических целей, передает RT.

Генерал также рассказал о том, что США и их союзники по НАТО в течение последних нескольких месяцев помогли Украине осуществить подготовку девяти бригад.

При этом Милли заявил, что не хотел бы оценивать перспективы возможного контрнаступления Вооруженных сил (ВС) Украины.

В феврале обозреватель The Atlantic Ури Фридман отмечал, что конфликт на Украине может затянуться на годы, а начало переговорного процесса будет зависеть от вмешательства третьей стороны.

Вместе с тем в конце декабря прошлого года заместитель главы Министерства иностранных дел России Михаил Галузин указал, что любые прогнозы относительно сроков завершения украинского кризиса несостоятельны.