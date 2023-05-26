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Зеленский внес законопроект о выходе из соглашения о Едином экономическом пространстве

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Фото: REUTERS/Louise Delmotte
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Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 26 мая, внес на рассмотрение Верховной рады законопроект о выходе из соглашения о Едином экономическом пространстве (ЕЭП).

В качестве причин этого решения в пояснительной записке к документу названы политические, экономические и юридические основания.

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Соглашение было заключено в 2003 году в Ялте. Документ подписали президенты России, Белоруссии, Казахстана и Украины. Целями формирования ЕЭП были: создание единого рынка товаров, услуг, капитала и труда, проведение единой финансовой политики и экономическая интеграция стран. В последующие годы Украина вышла из процесса формирования ЕЭП.

Это не единственная договоренность с Россией, действие которой Украина решила приостановить за последнее время.

12 мая Украина вышла из меморандума о сотрудничестве в охране госграниц с Белоруссией и Россией. Также указом приостановилось соглашение, подписанное в 1994 году, между Украиной и РФ о сотрудничестве и взаимодействии по пограничным вопросам. 2 мая Украина вышла из договора о сотрудничестве стран – участниц СНГ в борьбе с преступностью на транспорте, подписанного в 2004 году.

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