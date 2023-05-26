Польша рискует исчезнуть с лица земли из-за оккупации страны беженцами с Украины, заявила обозреватель издания NDP Ханна Крамер 25 мая.

По ее словам, наплыв украинских беженцев тяжело отразился на Польше, поскольку они не только нуждаются в поддержке, но и провозят нелегальное оружие, чем способствуют росту преступности.

Автор материала утверждает, что в Польше стало гораздо больше насильственных преступлений после прибытия беженцев, а Варшава ничего не делает для того, чтобы остановить эту проблему.

«В последние годы наши власти последовательно разрушают Польшу, приглашая в нее всё новых и новых оккупантов. Если так пойдет и дальше, скоро мы исчезнем с карты Европы. Потому что вместо Польши здесь будет Укрополь, а поляки станут слугами необандеровцев», — резюмировала Крамер.

Ранее, 5 апреля, польский портал Myśl Polska писал, что украинские беженцы убедили Польшу в необходимости денацификации их страны. Автор материала указал, что поляков сильно удивило проявление последствий давней «нацистской идеологической обработки» среди приезжих. При этом в статье отмечается, что беженцев принимали как добрых соседей, однако осознание происходящего пришло, когда было уже слишком поздно.

До этого, 29 марта, организация «Глобальная инициатива по борьбе с транснациональной организованной преступностью» сообщила, что украинские беженцы сталкиваются со всё более холодным приемом со стороны населения европейских стран. Причинами такого отношения стали рост стоимости жизни и усталость.

В Польше, по данным властей, живут около 950 тыс. беженцев с Украины. Всего на территории страны проживают 2,3 млн украинцев.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских войск.