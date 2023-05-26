Берег Финского залива стал желтым

Берег Финского залива окрасился в желтый цвет из-за цветения деревьев в Санкт-Петербурге и Ленобласти, сообщается в пятницу, 26 мая, в Telegram-канале Северо-Западного управления Росприроднадзора.

Желтые разводы на берегу — это пыльца. В середине мая активнее всего «пылят» ели и березы, а в конце месяца — дуб и сосна. У пыльцевых зерен есть воздушные мешки, с помощью которых они перемещаются в пространстве.

Аналогичное явление можно наблюдать и на побережье Балтийского моря в Калининградской области, отмечает телеканал «78». В 2022 году местные жители направили в ведомства сотни обращений, обеспокоившись состоянием морского берега.

Ранее в мае врач назвала способы защиты от пыльцы во время цветения. В первую очередь необходимо исключить контакт с аллергеном, например, носить солнцезащитные очки.