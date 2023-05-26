В Госдуме предлагают увеличить льготы многодетным семьям

Многодетные могут получить льготы на земельный налог. В Госдуме попросили кабмин рассмотреть инициативу, сообщает телеканал «Известия». Предлагается увеличить размер необлагаемого налогом участка. Семьям хотят выдавать бесплатно 15 соток вместо шести. Вычет можно будет получить с жилплощади размером 18 кв. м.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.