Реклама
Прямой эфир
Мир
В ФРГ заявили о наличии у следствия данных о причастности Украины ко взрывам на СП
Общество
В России с 1 июня возобновится прием заявлений на биометрические загранпаспорта
Экономика
Путин предложил объявить пятилетие созидательного предпринимательства в РФ
Мир
Канада передаст Киеву более 40 авиационных ракет AIM-9
Мир
МИД РФ возложил на Швецию ответственность за закрытие консульств
Экономика
Путин указал на активное освоение российским бизнесом освободившихся ниш
Мир
В Германии признались в просьбе к КНР повлиять на Россию в конфликте на Украине
Мир
Опрос в Турции предрек Эрдогану победу во втором туре президентских выборов
Экономика
Путин пообещал продолжить снижать административную нагрузку на бизнес
Экономика
Названы последствия при отсутствии решения по потолку госдолга в США
Армия
ВС РФ пресекли действия двух украинских ДРГ в Харьковской области
Общество
Обладателям серебряной медали предложили давать дополнительные баллы к ЕГЭ
Сюжет:

В КНР призвали добиться прекращения огня на Украине с сохранением за РФ новых регионов

Ли Хуэй призвал добиться прекращения огня на Украине и сохранить за Россией новые регионы
0
Фото: РИА Новости/Вадим Савицкий
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Спецпредставитель КНР по делам Евразии Ли Хуэй в ходе тура по Европе призвал добиться немедленного прекращения огня на Украине с сохранением за Россией ее новых территорий. Об этом в пятницу, 26 мая, сообщила на своем сайте газета The Wall Street Journal.

По данным издания, китайский посланник заявил, что союзники США в Европе должны призвать к немедленному прекращению огня. При этом Пекин предлагает оставить России ее новые территории.

Уточняется, что об этом сообщили западные чиновники, знакомые с предложениями, которые спецпредставитель КНР озвучивает в ходе переговоров, проходящих в странах Европе.

«Европейские официальные лица отвергают попытки Пекина расколоть Запад», — отмечается в публикации.

При этом по словам источников издания, Ли Хуэй получает в Европе «прохладный прием».

К Западу Восток: как проходит миротворческая миссия Китая в Европе
И почему отсутствие сиюминутных прорывов в разрешении конфликта на Украине не повод для пессимизма

Ранее в пятницу стало известно. что представители Германии на прошедшей 24 мая в Берлине встрече с Ли Хуэем призвали Китай оказать влияние на Россию в контексте украинского конфликта и не поставлять Москве оружие. При этом китайская сторона неоднократно заявляла, что не поставляет оружие в Россию.

В пятницу Ли Хуэй прибыл в Москву, чтобы обсудить варианты разрешения конфликта.

Накануне спецпредставитель КНР заявил, что Китай поддержит инициативы Европы по Украине, исходящие из первопричин кризиса. По его словам, Пекин намерен последовательно и отчетливо содействовать мирным переговорам и политическому урегулированию.

Европейское турне дипломата началось в середине мая. Он уже посетил Киев, Варшаву, Париж, Берлин и Брюссель, но конкретных результатов турне пока не принесло, отмечают эксперты.

Политолог Денис Денисов предположил в беседе с «Известиями», что Киев может пойти на диалог с РФ после визита спецпредставителя Китая. Он отметил, что попытки Китая урегулировать конфликт можно воспринимать только позитивно.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023