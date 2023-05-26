В КНР призвали добиться прекращения огня на Украине с сохранением за РФ новых регионов

Спецпредставитель КНР по делам Евразии Ли Хуэй в ходе тура по Европе призвал добиться немедленного прекращения огня на Украине с сохранением за Россией ее новых территорий. Об этом в пятницу, 26 мая, сообщила на своем сайте газета The Wall Street Journal.

По данным издания, китайский посланник заявил, что союзники США в Европе должны призвать к немедленному прекращению огня. При этом Пекин предлагает оставить России ее новые территории.

Уточняется, что об этом сообщили западные чиновники, знакомые с предложениями, которые спецпредставитель КНР озвучивает в ходе переговоров, проходящих в странах Европе.

«Европейские официальные лица отвергают попытки Пекина расколоть Запад», — отмечается в публикации.

При этом по словам источников издания, Ли Хуэй получает в Европе «прохладный прием».

Ранее в пятницу стало известно. что представители Германии на прошедшей 24 мая в Берлине встрече с Ли Хуэем призвали Китай оказать влияние на Россию в контексте украинского конфликта и не поставлять Москве оружие. При этом китайская сторона неоднократно заявляла, что не поставляет оружие в Россию.

В пятницу Ли Хуэй прибыл в Москву, чтобы обсудить варианты разрешения конфликта.

Накануне спецпредставитель КНР заявил, что Китай поддержит инициативы Европы по Украине, исходящие из первопричин кризиса. По его словам, Пекин намерен последовательно и отчетливо содействовать мирным переговорам и политическому урегулированию.

Европейское турне дипломата началось в середине мая. Он уже посетил Киев, Варшаву, Париж, Берлин и Брюссель, но конкретных результатов турне пока не принесло, отмечают эксперты.

Политолог Денис Денисов предположил в беседе с «Известиями», что Киев может пойти на диалог с РФ после визита спецпредставителя Китая. Он отметил, что попытки Китая урегулировать конфликт можно воспринимать только позитивно.