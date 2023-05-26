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Песков: «Троицу» переместят в храм Христа Спасителя, где примут решение о реставрации

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Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в пятницу, 26 мая, заявил, что икону «Троица» Андрея Рублева переместят в храм Христа Спасителя в Москве, где специалисты примут решение о ее реставрации.

Пресс-секретарь президента РФ добавил, что уже согласована схема, по которой икону переместят в собор. При этом будут соблюдены все необходимые меры по обеспечению сохранности нынешнего состояния «Троицы», заверил он.

Реставрация начнется спустя некоторое время после передачи иконы храму.

Также в этот день в Минкультуры РФ сообщили, что «Троица» выставлена в храме Христа Спасителя в Москве с 4 июня на две недели. Ожидается, что затем иконе предстоит плановый процесс реставрации и консервации силами специалистов.

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О решении передать «Троицу» РПЦ сообщалось 15 мая. Соответствующий указ был подписан президентом России Владимиром Путиным. Отмечалось, что в течение года образ будет выставлен для общенародного поклонения в кафедральном соборном храме Христа Спасителя в Москве. После этого он вернется на свое историческое место в Троицком соборе Свято-Троицкой Сергиевой лавры.

На следующий день в Патриаршем совете по культуре сообщили, что с большой радостью узнали о решении вернуть РПЦ икону. Там отметили, что это очень значимое событие для духовной жизни РПЦ, но вместе с тем это и огромная ответственность.

В июле 2022 года «Троица» временно размещалась в Свято-Троицкой Сергиевой лавре в стеклянном саркофаге. Позже она вернулась в Третьяковскую галерею. Реставраторы отметили, что видимых признаков ухудшения состояния образа не выявлено.

«Святая Троица» была написана Рублевым в период между 1422 и 1427 годами. В основе сюжета лежит библейский рассказ о явлении Аврааму божества в образе трех ангелов.

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