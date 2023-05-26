Штормовое предупреждение объявили в Крыму до конца недели

Сильные ливни, грозы, грады и шквальный ветер ожидаются в Крыму с пятницы по воскресенье. Главное управление МЧС по республике на основании прогноза Крымского гидрометцентра объявило штормовое предупреждение, сообщает ИА «Крыминформ».

По информации синоптиков, скорость ветра усилится до 15–20 м/с. На реках северного предгорья полуострова и южного берега ожидаются подъемы уровней воды на 0,5–1,5 м без достижения опасных отметок.

Также в МЧС допустили вероятность возникновения аварий на объектах энергетики и ЖКХ и увеличения числа ДТП, нарушения в работе транспорта, подтопления территорий.

Как отмечает ИА SevastopolMedia, существует угроза жизни и здоровью граждан в связи с возможным падением рекламных щитов, слабо укрепленных конструкций, деревьев и возможными обрывами линий электропередачи.