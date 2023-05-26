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Карта спецоперации на Украине 26 мая

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Фото: РИА Новости
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Специальная военная операция по защите мирного населения Донбасса проводится Россией с 24 февраля 2022 года. Отследить ход продвижения совместных войск России, Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также посмотреть карту военных действий на 26 мая можно в материале «Известий».

Как сообщил официальный представитель Минобороны РФ, генерал-лейтенант Игорь Конашенков, ночью ВС РФ нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования по местам хранения боеприпасов украинских войск. Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены.

На купянском направлении поражены подразделения ВСУ в районах Двуречной и Кисловки Харьковской области. В районах Масютовки и Ивановки пресечены действия двух диверсионно-разведывательных групп. Потери противника составили до 35-ти украинских военнослужащих, три автомобиля, а также гаубица «Мста-Б».

На краснолиманском направлении нанесено поражение подразделениям противника в районах Кузьмино ЛНР и Ямполовки ДНР. За сутки уничтожено более 60-ти украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, два пикапа, самоходная артиллерийская установка «Акация», а также гаубицы Д-20 и Д-30.

На донецком направлении уничтожено до 190 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три пикапа, а также гаубица Д-30. В районе Верхнекаменского ДНР уничтожен склад боеприпасов 54-й механизированной бригады ВСУ.

На южно-донецком и запорожском направлениях нанесено поражение подразделениям противника в районах Орехова, Малой Токмачки Запорожской области и Новоселки ЛНР. За сутки на данных направлениях потери противника составили свыше 120-ти украинских военнослужащих убитыми и ранеными, а также четыре автомобиля.

На херсонском направлении уничтожено до 30-ти украинских военнослужащих, пять автомобилей, гаубица Д-30, а также самоходная артиллерийская установка «Акация».

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 429 самолетов, 235 вертолетов, 4341 беспилотный летательный аппарат, 424 зенитных ракетных комплекса, 9302 танка и других боевых бронированных машин, 1100 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4908 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 10464 единицы специальной военной автомобильной техники.

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